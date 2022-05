Un alt semn de ,,bunastare" locala: Fagarasul se depopuleaza. ,,4-5 plecari pe zi din municipiu". Taxa de salubritate, 19 lei/persoana/luna, desi ilegala se incaseaza

Populatia Fagarasului se imputineaza pe zi ce trece. Multi fagaraseni prefera sa plece in strainatate sau sa se mute la tara decat sa vietuiasca in municipiu. La acestea se mai adauga si numarul mare de decese inregistrate in ultimii doi ani. O astfel de statistica sumbra se deduce din datele furnizate de Primaria Fagaras pentru facturarea taxei de salubritate de catre Salco Serv SA. La nivelul lunii decembrie 2021 figurau 22.900 persoane care locuiau in municipiu si plateau taxa de salubritate, ... citeste toata stirea