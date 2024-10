Un an de birocratie, pentru un proiect PNRR implementat la Prejmer

Primaria Prejmer a obtinut in anul 2023 o finantare europeana in valoare de 8 milioane de lei pentru amenajarea unui Centru de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Varstnice, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), insa, dupa aproximativ un an de la obtinerea banilor nerambursabili, nu a reusit sa treaca de etapa birocratica.Mai exact, primarul comunei, Mihai Apafi, a declarat ca in aceasta perioada, proiectul este in etapa obtinerii avizului de la Directia Judeteana de ... citește toată știrea