Un an de inchisoare pentru 60 de caini exterminati. Cepoiu Bogdan Vasile este autorul masacrul de la Rainbow Shelter

17 cadavre canine au fost gasite, in ianuarie 2019, in adapostul Rainbow Shelter din Prejmer. Alte animale au fost gasite in viata, dar erau infometate, desi in interior erau saci intregi nedesfacuti cu mancare pentru caini. Cateva imagini au fost postate pe Facebook de catre presedinte al unei asociatii, potrivit careia peste 60 de caini au fost infometati pana la moarte in acest adapost."Zecile de cadavre de caini din Iadul numit Rainbow Shelter (foster ilegal) au fost scoase astazi (vineri, ... citeste toata stirea