Noi imagini filmate pe Transfagarasan demonstreaza ca multi romani inca n-au invatat cum sa se poarte cu ursii iesiti la marginea drumului, in cautare de hrana. Intr-o scena, soferul unei masini opreste si ii arunca unui urs, aflat in mijlocul soselei, ceva de mancare. Dintr-un vehicul aflat pe sensul opus, pasagerul unei autoutilitare care apartine Administratiei Bazinale de Apa Arges -Vedea il injura pe cel care hranise animalul, dupa care scoate pe geam un spray si il descarca in botul ... citeste toata stirea