Un avion HiSky a revenit pe Aeroportul Otopeni din pricina unei probleme la motorul 1

O aeronava HiSky s-a intors, de urgenta, pe Aeroportul Otopeni, in urma unui incident raportat luni seara.Distribuie daca iti place!Cursa HiSky pe ruta Bucuresti-Oradea a revenit, luni, pe Aeroportul Otopeni din cauza unei probleme la motor, potrivit Boarding Pass, site specializat in stiri din aviatie.Potrivit Boarding Pass, airbusul A320 HiSky care a decolat in seara zilei de luni, 3 martie 2025, de la Bucuresti spre ... citește toată știrea