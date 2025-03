Un avion militar a lansat din greseala 8 bombe peste civili, intr-un sat din Coreea de Sud

Un avion militar sud-coreean a lansat din greseala 8 bombe MK-82 in timpul unui exercitiu cu SUA, la frontiera cu Coreea de Nord.Distribuie daca iti place!Fortele aeriene sud-coreene au declarat joi ca unul dintre avioanele sale de lupta a lansat din greseala opt bombe care au explodat in locul nepotrivit in timpul unui exercitiu, ranind civili, scrie News.ro care citeaza AFP.Opt bombe MK-82 ... citește toată știrea