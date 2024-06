Un baiat de 14 ani a murit electrocutat, dupa ce s-a ascuns in camera tehnica a unui complex sportiv din Orsova

Un copil de 14 ani a murit, marti dupa-amiaza, dupa ce s-a electrocutat in timp ce se juca intr-un complex sportiv din Orsova. Acesta s-ar fi ascuns in camera tehnica a complexului.Un elev de 14 ani de la Clubul de Canotaj Orsova, judetul Mehedinti, a murit electrocutat. El se juca cu alti colegi si s-a ascuns in camera tehnica a complexului sportiv.Potrivit IPJ Mehedinti, politistii din Orsova au fost sesizati marti dupa-amiaza cu privire la faptul ca la complexul sportiv din municipiu o ... citește toată știrea