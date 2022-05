Un bal cum n-a mai fost: Organizat pentru ca s-a pus capat, dupa 30 de ani, disputelor legate de impartirea pamantului

O inedita intalnire a fiilor satului a avut loc sambata, 30 aprilie, la Venetia de Sus, comuna Parau, judetul Brasov. In Caminul Cultural, localnicii au fost invitati la muzica, joc si voie buna, pentru a sarbatori "pacea" in sat: dupa 30 de ani s-a reusit sa se puna capat disputelor legate de impartirea pamantului. A fost primul bal organizat de la izbucnirea pandemiei, iar organizatori au fost cei din Comisia de Fond Funciar,"Dupa 30 de ani, s-a ajuns la o intelegere in privinta aplicarii ... citeste toata stirea