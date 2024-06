Un balon cu aer cald plin cu turisti s-a prabusit intre stancile din Cappadocia

Rebecca Horsfall, in varsta de 31 de ani, a filmat momentul socant in care cosul in care se aflau 20 de turisti si doi piloti s-a prabusit sambata, 22 iunie, in jurul orei 6 dimineata, lovindu-se de stancile sitului Valea Iubirii din Cappadocia, Turcia."Deodata, oamenii au inceput sa tipe", a povestit Horsfall, care venise impruna cu iubitul ei, Kieran McDonnell, in varsta de 30 de ani, pentru a face fotografii la rasaritul ... citește toată știrea