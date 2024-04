Un barbat a ajuns dupa gratii dupa ce a batut un brasovean pe strada

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 de Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu un barbat banuit in stare de retinere, dupa ce acesta ar fi agresat fizic o alta persoana.La data de 09 aprilie a.c., in jurul orei 21.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 de Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Ioan ... citește toată știrea