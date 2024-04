Un barbat a ajuns dupa gratii dupa ce a furat dintr-o farmacie si a agresat un agent de securitate

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, cu un barbat banuit in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunii de "talharie".La data de 17 ... citește toată știrea