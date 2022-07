Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Brasov au retinut pentru 24 ore un barbat in varsta de 54 ani din municipiul Sacele, judetul Brasov.Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 54 ani, din municipiul Sacele, judetul Brasov ar fi provocat distrugeri, prin inteparea anvelopelor a 8 autovehicule ce erau parcate pe raza municipiului Brasov.Cu ocazia ... citeste toata stirea