Un barbat a ajuns in arest dupa ce a fost prins de politisti la furat

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 1 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt", fapta prevazuta si pedepsita de art. 228 Cod Penal.In fapt, la data de 11.07.2022, in jurul orei 10,00, politistii au surprins in flagrant delict, un barbat, in varsta de 40 ani, din judetul Sibiu, imediat dupa ce ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o autoutilitara parcata pe strada Muresenilor din municipiul Brasov, al carei ... citeste toata stirea