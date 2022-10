Un barbat a ajuns in arest dupa ce a furat bani dintr-o casa

Politisti din cadrul Politiei Statiunii Bran efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt calificat".Din cercetarile efectuate in cauza, cadrele de politie au stabilit faptul ca data de 13 octombrie 2022, in jurul orei 08.00, o persoana de sex masculin ar fi patruns in interiorul unui imobil din satul Sohodol, judetul Brasov, iar din interiorul acestuia ar fi sustras o suma de bani. Barbatul in cauza ar fi fost surprins de catre ... citeste toata stirea