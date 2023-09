Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza acte de urmarire penala in cazul unei semnalari de furt din locuinta, pentru care autorul a fost identificat si retinut.Astfel, in cursul lunii iulie a.c., politistii au fost sesizati de catre o persoana cu privire la faptul ca, din imobilul pe care aceasta il detine in comuna Maierus, ... citeste toata stirea