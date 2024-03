Un barbat a ajuns in arest dupa ce a incercat sa mituiasca un politist din Brasov

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, impreuna cu politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, in urma denuntului formulat de un agent de politie rutiera din cadrul Politiei Statiunii Predeal, au realizat in cursul zilei de 7 martie 2024, in comuna Timisu de Sus, jud. Brasov, o actiune de prindere in flagrant a unei persoane fizice, cetatean ... citește toată știrea