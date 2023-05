Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 3 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de arest, sub aspectul savarsirii infractiunii de ,,furt calificat".Cercetarile au fost demarate de politisti, dupa ce acestia au fost sesizati incepand cu luna aprilie a.c., cu privire la faptul ca 3 autovehicule, parcate in municipiul Brasov, au fost sparte.Din cercetari a reiesit ca ... citeste toata stirea