Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie" (2 fapte).Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca un barbat, in varsta de 48 ani, din localitatea Dumbravita, judetul Brasov, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unor discutii ... citeste toata stirea