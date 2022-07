Un barbat care a vrut sa isi faca un selfie in zona barajului de la Siriu, pe DN 10 Buzau-Brasov, s-a prabusit in gol zeci de metri, fiind salvat ulterior de pompieri.Barbatul, in varsta de 47 de ani, a vrut sa-si faca un selfie in zona barajului de la Siriu, din judetul Buzau, si a cazut aproximativ 30 de metri in gol.Omul ... citeste toata stirea