Un barbat a fost atacat de urs

Un barbat a fost atacat de un urs, vineri dimineata, in comuna prahoveana Bertea. Autoritatile au transmis mesaj RO-Alert populatiei din zona.Incidentul a avut loc vineri dimineata, in satul Lutu Rosu din comuna prahoveana Bertea, unde un barbat in varsta de 67 ani a fost atacat de un urs.In urma atacului, barbatul a suferit multiple plagi la nivelul capului, insa este