Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protectie provizoriu a oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul de protectie".Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat din municipiul Brasov, pe numele caruia Judecatoria Brasov ... citeste toata stirea