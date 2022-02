Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de"furt calificat in scop de folosinta".Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca in noaptea de 23/24 februarie 2022, un barbat in varsta de 36 ani, ar fi patruns, fara drept, in curtea unui imobil situat in localitatea Cata, judetul Brasov si ... citeste toata stirea