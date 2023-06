Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie, cu persoana banuita in stare de retinere.La data de 25 iunie a.c., politistii au fost sesizati de catre agentul de paza al unui magazin din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca, in urma cu doua zile, ar fi surprins o ... citeste toata stirea