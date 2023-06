Un barbat in varsta de 74 de ani a murit la Arad dupa ce a fost surprins de o viitura puternica.Vremea rea a facut deja prapad in mai multe judete din tara. Zeci de oameni au avut nevoie de ajutorul pompierilor dupa ce casele le-au fost inundate.Un barbat surprins de viitura in judetul Arad a fost gasit mort pe un camp, la cinci kilometri de la locuinta sa. El a fost surprins de ape in propria gospodarie cand incerca sa isi salveze cainele.Politistii din Gurahont, Arad, au fost sesizati, ... citeste toata stirea