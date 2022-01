Un barbat a murit, astazi, pe un santier din Brasov."In jurul orei 17.00 am fost anuntati de producerea unui accident de munca pe un santier in spate la sediul Fan Curier, in Brasov (strada Zaharia Stancu)".La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD.Cand a ajuns echipajul la fata locului, barbatul era in stop cardio respirator, i s-au aplicat manevre de resuscitare de catre personalul ... citeste toata stirea