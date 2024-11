Un barbat de 61 de ani din Vistea si-a batut mama. Politistii i-au intocmit dosar penal

Un conflict a izbucnit intr-o locuinta din Vistea duminica, 17 noiembrie a.c., La fata locului au ajuns politistii in urma unei sesizari."Fata de sesizarea primita, un echipaj de politie s-a deplasat in scurt timp la adresa indicata si a constatat ca, pe fondul consumului de alcool, un barbat de 61 de ani ar fi provocat un scandal, imprejurare in care si-ar fi agresat fizic mama. Dupa intocmirea formularului de evaluare a riscului si al refuzului explicit, exprimat ... citește toată știrea