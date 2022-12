Un barbat de 64 de ani, sub influenta alcoolului, a parasit soseaua, la Cristian

Luni, 12 decembrie, in jurul orei 15,30, pe strada Lunga din localitatea Cristian a avut loc un accident rutier, in care a fost implicat un autoturism care a iesit de pe partea carosabila, in afara acostamentului, in urma accidentului rezultand doar pagube materiale, fara victime."Conducatorul auto, identificat ca fiind un barbat, in varsta de 64 ani, a fost testat din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat, rezultatul fiind 0,98 mg/l alcool pur. In ... citeste toata stirea