Un barbat din Brasov isi vinde garajul cu un pret halucinant: "E inclusa si masina in pret?"

Desi internautii au facut glume pe seama pretului cerut de proprietar, barbatul sustine ca a primit numeroase apeluri de la doritori si ca are deja oferte, scrie Biz Brasov."E inclusa si masina in pret?", a comentat, ironic, un internaut.Pretul unei garsoniere in zona porneste de la 30.000 de euro. Potrivit presei locale, brasoveanul a cerut ... citește toată știrea