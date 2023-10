Un barbat in varsta de 64 de ani din Bucuresti este cercetat penal dupa ce a impuscat o pisica ce i-a intrat in casa.Un caz socant de agresiune contra animalelor a avut loc in Bucuresti. Un barbat a impuscat pisica vecinului, dupa ce felina i-a intrat in curte si s-a urcat pe masa.Barbatul impuscat pisica cu o arma cu alice, atunci cand a vazut-o in casa lui, stand pe masa. Pisica a fost dusa la un spital veterinar, fiind in afara oricarui pericol."La data de 15 octombrie 2023, politisti ... citeste toata stirea