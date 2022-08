Un barbat din Fagaras a ramas fara 10.000 euro si telefonul mobil dupa o partida de sex. Autorii, un barbat din Victoria si o femeie din Fagaras, au fost arestati

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras - Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si complicitate la furt calificat. Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data de 5 august 2022, unui barbat, din municipiul Fagaras, in urma unei intelegeri in prealabil cu o persoana de sex feminin, privind intretinerea unor raporturi sexuale, i-ar fi fost sustrase, din imobil, suma de ... citeste toata stirea