Un barbat din Mures a fost retinut pentru furt si inselaciune. Isi alegea victimele sub pretextul ca le vinde produse de bucatarie

Politistii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat" si "inselaciune" (2 fapte). Oamenii legii au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Brasov cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliul sau, ar fi fost abordata de catre o persoana necunoscuta, de sex masculin, care, prin folosirea de calitati mincinoase, respectiv, sub pretextul vanzarii de produse de bucatarie, ar fi patruns in imobilul sau si i-ar fi ... citeste toata stirea