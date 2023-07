Un barbat din Sacele, dat in urmarire nationala, pentru infractiunea de furt, a fost ridicat ieri de politisti, si incarcerat la Penitenciarul Codlea.La data de 28 iulie a.c., politistii din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Brasov - S.R.P.T. Brasov, in timp ce efectuau activitati operative in zona Statiei de caleferata Brasov au identificat un barbat, de 22 de ani, domiciliat in municipiul Sacele, penumele caruia Judecatoria Brasov a emis la sfarsitul lunii iunie a.c. un ... citeste toata stirea