Politia Municipiului Sacele a fost sesizata de catre un barbat, cu privire la faptul ca mama sa, in varsta de 74 ani, a plecat de la domiciliul din municipiul Sacele, judetul Brasov, la data de 08 iulie 2022, in jurul orei 14.30 si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,57 m, greutate 60 kg, ochi caprui, par grizonant, ten masliniu.La momentul plecarii ... citeste toata stirea