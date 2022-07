Politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "nerespectarea regimului armelor si al munitiilor", "braconaj" si "uz de arma, fara drept".Din cercetari a reiesit ca, in noaptea de 11 spre 12 iulie 2022, un barbat, in ... citeste toata stirea