Un barbat de 63 de ani ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat la Spitalul Floreasca. Este a treia persoana care moare in urma tragediei de sambata.Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul de 63 de ani a fost ranit in prima explozie produsa sambata la statia GPL din Crevedia.De asemenea, au precizat ca acesta era civil, la Spitalul Floreasca fiind internati si pompieri raniti in deflagratii.Ministerul Sanatatii a confirmat informatia."In ... citeste toata stirea