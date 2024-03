Un barbat si o femeie au furat din locuinta unei persoane in varsta

Politia Municipiului Brasov - Biroul Investigatii Criminale sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie calificata", pentru care persoanele banuite au fost retinute.La data de 28 februarie a.c, politistii au fost sesizati de catre o persoana, in varsta, ... citește toată știrea