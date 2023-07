La data de 07.07.2023, in jurul orei 05.00, un barbat, de 72 de ani, care ameninta ca se sinucide, in timp ce se afla la balconul de la etajul 3, al unui bloc de pe Aleea Constructorilor, din municipiul Brasov, a fost salvat de colegii nostri, Danesc Bogdan, Rotundu Lucian si Truta Florin din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov.Astfel, in timp ce ... citeste toata stirea