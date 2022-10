Un batran, pe moped, accidentat de un autoturism. Cel de la volan nu avea permis

Accident in aceasta dimineata in Fagaras. In accidentul rutier au fost implicate un autovehicul si un moped.In urma accidentului rutier a rezultat o victima. Este vorba despre un barbat, in varsta de 70 ani, conducatorul mopedului. Acesta a fost preluat si transportat la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Conducatorul autovehiculului a parasit locul producerii accidentului rutier.Ulterior, acesta a fost identificat de catre politisti ca fiind un barbat, ... citeste toata stirea