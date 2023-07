Autorul dublei crime de la Simon/Bran, de la inceputul acestui an, Daniel Ioan Pepine, a fost condamnat in prima instanta la 23 de ani si 6 luni de inchisoare. Criminalul si-a ucis varul, pe Nicu Pepene, in varsta de 38 de ani si pe sotia acestuia, Alexandra, in varsta de 32 de ani.Omor calificat si violare de domiciliuNicu Pepene era pompier, iar sotia sa lucra ca asistent medical. Daniel Ioan Pepine a fost gasit vinovat de omor calificat si violare de domiciliu de catre Tribunalul Brasov. ... citeste toata stirea