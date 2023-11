Emy Mirel Ivasca, regizor si creator de animatie, nascut la Botosani, este cel care a primit Marele Premiu "World of Animation", in valoare de 4.500 de lei, pentru productia Zidane Roulette. Gala de premiere a Concursului National de Animatie, aflat la editia a II-a, a avut loc in 18 noiembrie, la Centrul Cultural Reduta.Evenimentul a debutat cu inmanarea diplomelor celor cinci castigatori, urmata de proiectia celor 16 scurtmetraje de animatie inscrise la cea de-a doua editie a concursului de ... citeste toata stirea