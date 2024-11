Un brasovean a ajuns in arest dupa ce a furat dintr-un magazin

Politistii din cadrul Postului de Politie Tarlungeni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, cu persoana banuita in stare de arest preventiv, dupa ce aceasta ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin.La data de 18 noiembrie a.c., politistii au fost sesizati de catre reprezentantul unui magazin, din localitatea Tarlungeni, care semnala faptul ca o persoana, care ar fi sustras anterior mai ... citește toată știrea