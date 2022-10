Un brasovean a murit intr-un accident, in Neamt

Doi barbati au decedat si o femeie a fost ranita intr-un grav accident rutier produs, vineri, 28 octombrie, pe drumul national DN 15C, in localitatea Dobreni din judetul Neamt.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat ca persoanele decedate se aflau la volanul a doua autoturisme care s-au izbit frontal. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 62 ani, din Brasov, conducea un autoturism, in localitatea Dobreni, ar fi ... citeste toata stirea