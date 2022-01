Un brasovean acuza ca fiica sa, de 14 ani, a fost violata vara trecuta la Costinesti, iar dosarul a fost clasat de procurori

Un barbat din judetul Brasov acuza ca fiica sa, in varsta de 14 ani, a fost violata vara trecuta la Costinesti, iar tanarul de 24 de ani, suspectat de aceasta fapta, nu mai este cercetat deoarece dosarul a fost clasat de procurori. Anchetatorii au precizat ca "probele in acuzarea inculpatului nu au caracter cert, nu sunt decisive si lasa loc unei nesigurante in privinta vinovatiei".Un barbat din Brasov a transmis, miercuri, un comunicat de presa prin care explica cum s-au petrecut faptele. ... citeste toata stirea