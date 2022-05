Un brasovean cu spirit de afacerist isi inchiriaza casa pe bucati. "Fiecare usa de camera are cheia ei si propriul seif"

Un brasovean a venit cu o idee originala: isi inchiriaza apartamentul pe bucati. In anuntul dat, el precizeaza ca da in chirie separat dormitorul si sufrageria. Fiecare camera are propria cheie si propriul seif, subliniaza el. Pentru sufragerie el cere o chirie separata de 250 de euro, in timp ce dormitorul costa 200 de euro lunar. Astfel, el surprinde nu numai prin ideea originala de a-si inchiria casa pe bucati, ci si prin pretentiile sale, apropiate de cele ale proprietarilor din Cluj si ... citeste toata stirea