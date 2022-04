La data de 5 aprilie politistii Sectiei de Politie Rurala Porumbacu de Jos au retinut doi barbati, cercetati penal pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.Cei doi, un brasovean in varsta de 37 de ani, respectiv un sibian in varsta de 50 de ani, sunt banuiti ca, in seara zilei de 23 martie, in jurul orei 21,00, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o cabana amplasata in zona localitatii ... citeste toata stirea