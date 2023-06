Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 2 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de arest, sub aspectul savarsirii infractiunii de ,,violenta in familie".Astfel, la data de 11 iunie a.c., in jurul orei 02 dimineata, politistii au fost alertati printr-un apel ... citeste toata stirea