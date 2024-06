Un brasovean isi anunta candidatura la presedintia USR

Cunoscut brasovenilor pentru protestele impotriva adoptarii celebrei Ordonante 13 si, mai ales, pentru activitatea sa in sprijinul Ucrainei, Radu Hossu si-a anuntat, pe Facebook, candidatura la presedintia USR.Fost purtator de cuvant al organizatiei judetene a partidului, Radu Hossu a participat si la protestele de la Rosia Montana, dar acum spune ca si-a dat seama ca trebie sa faca un pas important in politica. "La inceput am criticat din interior cand am vazut ca partidul o ia pe ragalie. ... citește toată știrea