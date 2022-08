Politia Brasov a fost sesizata de catre un barbat, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca astazi, in jurul orei 7.00, tatal sau, in varsta de 55 ani, a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,73 m, constitutie robusta, greutate aproximativ 95 kg, par usor grizonant. Calvitie pronuntata, nebarbierit, ochi albastri, fata ovala, ten inchis.La momentul ... citeste toata stirea