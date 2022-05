Un brasovean, numit de Ciuca adjunct la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei

Premierul Nicolae Ciuca l-a numit luni, 16 mai, pe Dragos Tohanean in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Tohanean este IT-ist cu studii in Romania si Germania, cadru didactic asociat la Universitatea Brasov, si a ajuns la PSD dupa ce a schimbat mai multe partide, la doar 32 de ani.CV-ul oficial al lui Tohanean arata ca acesta este programator software, cu experienta in ... citeste toata stirea