La data de 28 februarie 2022, in jurul orei 06.20, Politia Municipiului Brasov a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie.Cu ocazia cercetarilor efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, pe fondul unor discutii contradictorii, femeia in cauza, in timp ce se afla la domiciliul sau din din municipiul ... citeste toata stirea